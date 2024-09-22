Elazığspor'un Yenilmezlik Serisi 30 Maça Ulaştı
Çimentaş Elazığspor, Artı Değer Vanspor FK'yı 2-0 mağlup ederek yenilmezlik serisini 30 maça çıkardı. Teknik Direktör Bülent Yenihayat yönetiminde takım, geçtiğimiz sezon ve bu sezonki toplam 30 maçta da mağlubiyet yaşamadı.
Elazığspor ve Teknik Direktör Bülent Yenihayat'ın yenilmezlik serisi 30 maça çıktı.
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'un 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı Artı Değer Vanspor FK'yı 2-0 mağlup eden Çimentaş Elazığspor, yenilmezlik serisini 30 maça çıkardı. Geçtiğimiz sezonun 5. haftasında aldığı mağlubiyetin ardından geçtiğimiz sezon ve bu sezon toplam 30 maça çıkan Bordo-Beyazlılar, hiç bir maçtan boynu bükük ayrılmadı. Bordo-Beyazlı camianın Teknik Direktör Bülent Yenihayat'la serisi devam ediyor. - ELAZIĞ