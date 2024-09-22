Elazığspor'un Yenilmezlik Serisi 30 Maça Ulaştı

Elazığspor ve Teknik Direktör Bülent Yenihayat'ın yenilmezlik serisi 30 maça çıktı.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'un 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı Artı Değer Vanspor FK'yı 2-0 mağlup eden Çimentaş Elazığspor, yenilmezlik serisini 30 maça çıkardı. Geçtiğimiz sezonun 5. haftasında aldığı mağlubiyetin ardından geçtiğimiz sezon ve bu sezon toplam 30 maça çıkan Bordo-Beyazlılar, hiç bir maçtan boynu bükük ayrılmadı. Bordo-Beyazlı camianın Teknik Direktör Bülent Yenihayat'la serisi devam ediyor. - ELAZIĞ