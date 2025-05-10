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Elazığspor'un Kaptanı Beykan Şimşek'in Cezası Düşürüldü

Elazığspor'un Kaptanı Beykan Şimşek'in Cezası Düşürüldü
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Elazığspor, Beyoğlu Yeni Çarşı maçında gördüğü kırmızı kart sonrası aldığı 4 maçlık cezasının Tahkim Kurulu tarafından 3 maça indirilmesiyle umutlandı. Beykan Şimşek, takımının finale yükselmesi durumunda finalde forma giyebilecek.

Elazığspor'un merakla beklediği Tahkim Kurulu kararı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.

Beyoğlu Yeni Çarşı maçında gördüğü kırmızı kartın ardından 4 maçtan men cezası alan Beykan Şimşek için tahkim kuruluna itiraz eden Elazığspor'un beklediği cevap geldi. Kurul tarafından kaptan Beykan'ın 4 maçlık cezası 3 maça düşürüldü. Cezasında indirime gidilmesi sonrası Beykan 3. tur maçlarının tamamlanması sonrası Elazığspor finale yükselirse final maçında forma giyebilecek. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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