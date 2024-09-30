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Elazığspor'un Kalecisi İsmet, 31 Maçlık Yenilmezlik Serisinde Öne Çıkıyor

Elazığspor'un Kalecisi İsmet, 31 Maçlık Yenilmezlik Serisinde Öne Çıkıyor
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Elazığspor'un tecrübeli kalecisi İsmet Yumakoğulları, geride kalan 5 haftada yalnızca 2 gol yiyerek grubun en az gol yiyen kalecisi oldu. Son maçında Giresunspor'a karşı bir penaltı kurtaran İsmet, takımının 31 maça ulaşan yenilmezlik serisine de katkı sağladı.

Elazığspor'un sezon başında renklerine bağladığı kaleci İsmet Yumakoğulları, geride kalan 5 haftada kalesinde gördüğü 2 golle grubun en az gol yiyen kalecisi olarak öne çıktı. Tecrübeli eldiven, Giresunspor maçında bir de penaltı kurtardı.

Elazığspor'un sezon başında Iğdır FK'dan transfer ettiği tecrübeli kaleci İsmet Yumakoğulları performansıyla göz dolduruyor. Geride kalan 5 maçta kalesinde 2 gol gören İsmet, grubun en az gol yiyen kalecisi durumunda. Başarılı eldiven, son oynanan Giresunspor maçında bir de penaltı çıkardı. Performansı ile hem teknik heyetin hem de bordo-beyazlı taraftarların takdirini kazanan İsmet, kalesinde güven veriyor.

"Yenilmezlik 31 maça çıktı"

2. Lig Kırmızı Grup'un 5. haftasında deplasmanda karşılaştığı Giresunspor'u da 2-0 mağlup eden Elazığspor, yenilmezlik serisini 31 maça çıkardı. 2023-2024 sezonunun 5. haftasında aldığı yenilginin ardından geçtiğimiz sezon ve bu sezon toplam 31 maça çıkan bordo-beyazlılar, hiçbir müsabakadan boynu bükük ayrılmadı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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