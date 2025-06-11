Elazığspor, Teknik Direktör Fırat Gül ile Yeniden Anlaştı

Elazığspor, Teknik Direktör Fırat Gül ile Yeniden Anlaştı
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TFF 2. Lig'de yeni sezon hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Elazığspor, Teknik Direktör Fırat Gül ile anlaştı. Gül, geçtiğimiz sezon 6'da 6 yaparak dikkat çekmişti. Yönetim, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başlanacağını açıkladı.

Elazığspor, yeni sezon için Teknik Direktör Fırat Gül ile yeniden anlaşmaya vardı.

TFF 2. Lig'de yeni sezon hedefini yeniden şampiyonluk olarak belirleyen Elazığspor, Teknik Direktör Fırat Gül ile yeniden el sıkıştı. Geçtiğimiz sezon Bülent Yenihayat'ın istifası sonrası göreve getirilen Gül, 6'da 6 yapma başarısı göstermişti. Yeni sezon için yönetimin görüşmeler gerçekleştirdiği tecrübeli çalıştırıcı ile her konuda anlaşıldı ve yola devam kararı alındı.

Teknik direktörün belirlenmesinin ardından Elazığspor'da transfer çalışmalarına hız verileceği bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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