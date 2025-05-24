Elazığspor Taraftarlarına Bin Bilet Desteği

Elazığspor Taraftarlarına Bin Bilet Desteği
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Ela-Aziz Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği, Elazığspor-Vanspor FK maçı öncesi bin bilet dağıtarak tribünleri doldurmayı hedefliyor. Dernek, destek amacıyla hem taraftar gruplarına hem de kendi üyelerine bilet vererek büyük bir Jest yapmış oldu.

Ela-Aziz Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği, Elazığspor-Vanspor FK maçı öncesi taraftarlara bin adet bilet dağıtarak büyük takdir topladı. Dernek, sadece taraftar gruplarına değil, kendi üyelerine de bilet vererek tribün desteğini güçlendirdi.

Elaziz Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (El-Aziz Der), pazartesi günü Elazığ Atatürk Stadyumunda oynanacak olan kritik Çimentaş Elazığspor - Vanspor FK maçı öncesi anlamlı bir desteğe imza attı. Dernek, Elazığspor taraftar gruplarına tam bin adet bilet hediye ederek tribünlerin dolmasına katkı sağladı. Sadece taraftar gruplarıyla sınırlı kalmayan bu jest, dernek üyelerini de kapsadı. El-Aziz Der, kendi bünyesindeki üyelere de bilet dağıtarak Elazığspor'a olan desteğini bir kez daha gözler önüne serdi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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