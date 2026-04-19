Elazığspor, play-off oynamayı garantiledi
Elazığspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 35. haftasında İskenderunspor'u 1-0 yenerek puanını 66'ya çıkardı ve 1. Lig'e yükselme play-off maçlarına katılma hakkı elde etti.
Play-off'u garantileyen bordo-beyazlı ekip, gelecek hafta sahasında karşılaşacağı 24 Erzincanspor'u yendiği takdirde Adana 01 FK'nın üstünde 3. basamakta normal sezonu tamamlayacak ve play-off'a saha avantajıyla başlayacak. - ELAZIĞ
