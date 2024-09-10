Elazığspor Kulübü, Nazillispor maçı biletlerini satışa sundu
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 3. Haftası'nda oynanacak olan Çimentaş Elazığspor- Nazillispor maçı biletleri online olarak satışa sunuldu. Elazığspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, biletlerin online olarak satın alınabileceği ve Passolig zorunluluğunun olmadığı belirtildi.
Elazığspor Kulübü, haftasonu oynanacak olan Nazillispor maçı biletlerini satışa sundu.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 3. Haftası'nda oynanacak olan Çimentaş Elazığspor- Nazillispor maçı biletleri onlline olarak satışa sunuldu. Elazığspor Kulübü'nden yapılan açıklamada; "Biletlerinizi online olarak satın alabilirsiniz. Kağıt bilet satışları ile ilgili detaylı bilgi önümüzdeki günlerde paylaşılacaktır. Online satışlarda Passolig zorunluluğu bulunmamaktadır. Kapalı kombinesine sahip taraftarlarımız sadece Kapalı B tribününden giriş yapacaktır" denildi.
Protokol tribün bin, kapalı 250, maraton 150, kale arkası 50 ve misafir tribün 50 TL olarak belirlendi. - ELAZIĞ