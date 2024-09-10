Elazığspor, Esenler Erokspor'dan Maksut Taşkıran'ı transfer etti
Elazığspor, Trendyol 1. Lig ekibi Esenler Erokspor'da forma giyen ön libero Maksut Taşkıran'la anlaştı. Geçtiğimiz sezon takımıyla şampiyonluk yaşayan Maksut, bu sezon da 3 maçta forma giydi. Transferin son gününde gerçekleşen transferde Maksut'un bu gece Elazığ'a geleceği belirtildi.
Elazığspor, Trendyol 1. Lig ekibi Esenler Erokspor'da forma giyen ön libero Maksut Taşkıran'la anlaştı.
Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala Elazığspor'dan ön libero hamlesi geldi. Bordo-beyazlılar, 1. Lig ekibi Esenler Erokspor'da forma giyen ön libero Maksut Taşkıran'la anlaştı. Geçtiğimiz sezon takımıyla şampiyonluk sevinci yaşayan Maksut bu sezon da 3 maçta forma giydi. Maksut'un bu gece Elazığ'a geleceği öğrenildi. - ELAZIĞ