Elazığspor'dan bilet satışı açıklaması

Bordo-Beyazlı ekip, Adana 01 FK ile oynanacak play-off rövanş maçı biletlerinin cuma günü satışa sunulacağını açıkladı.

Elazığspor resmi web sitesi aracılığıyla Adana 01 FK maçı biletlerinin satışına ilişkin bir açıklama yaptı.

Kombine biletlerin geçersiz sayılacağı belirtilen açıklamada; "Pazartesi günü saat 20.00'de, Elazığ Atatürk Stadyumu'nda oynanacak Play-Off 1. Tur rövanş karşılaşmamızın biletleri; 01 Mayıs Cuma günü saat 10.00 itibarıyla online, saat 15.00 itibarıyla ise fiziki (kağıt) bilet olarak satışa sunulacaktır. Online satış sürecine ilişkin tüm duyurular, resmi sosyal medya hesaplarımız üzerinden paylaşılacaktır" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı