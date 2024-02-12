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Elazığspor, Batman deplasmanından beraberlikle dönerek kahraman ilan edildi

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TFF 3. Lig 2. Grup 19. haftasında lider Batman Petrolspor ile 1-1 berabere kalan Elazığspor kafilesi, şehir girişinde taraftarlar tarafından şampiyon gibi karşılandı.

Batman Petrolspor maçı sonrası kente gelen Elazığspor kafilesi, şehir girişinde taraftarlarınca şampiyon olmuş gibi karşılandı.

TFF 3. Lig 2. Grup 19. haftasında deplasmanda karşılaştığı lider Batman Petrolspor ile 1-1 berabere kalan ve maç sonu Batmanlı taraftarlarca saldırıya maruz kalan Elazığspor kafilesi kentte coşkuyla karşılandı. Şehir girişinde toplanan taraftarlar yönetim, teknik heyet ve futbolcuları sanki şampiyon olmuşçasına bağrına bastı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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