Elazığspor Başkanı, Vanspor deplasmanına böyle gitti! Fondaki müziğe dikkat

Elazığspor Onursal Başkanı ve Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Vanspor FK ile oynanacak kritik karşılaşma için Van'a gitti.

"EL MUZAFFER DAİMA"

Şerifoğulları, ziyaret öncesi "El Muzaffer Daima" notuyla da bir video paylaştı. Şerifoğulları'nın paylaşımında fonda Ülkücü camianın önde gelen sanatçılarından Ali Kınık'ın, "Tanrı'nın Ordusu" isimli şarkısı çalıyordu.

MAÇI 4-1 KAYBETTİLER

Başkan o anları "El Muzaffer Daima" notoyla paylaştı. Nesine 2. Lig Play-Off 3. tur ilk maçında Elazığspor, Van FK'ya konuk olduğu maçta sahadan 4-1 mağlup ayrıldı.