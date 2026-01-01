Haberler

Elazığspor'da Antalya kampı başlıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığspor, 2 Ocak'ta Antalya'da ara dönem kampına başlayacak. Takım, Anagold 24 Erzincanspor maçının ardından 4 günlük izin sonrası toplanarak hazırlıklarını mini bir kamp programı dahilinde gerçekleştirecek.

Elazığspor'un ara dönem kampı 2 Ocak'ta Antalya'da başlıyor.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk yarısını 30 puanla 8. sırada tamamlayan Seza Çimento Elazığspor'da hazırlıklar başlıyor. Anagold 24 Erzincanspor maçı sonrası 4 günlük izne ayrılan Adem Çağlayan'ın öğrencileri, 2 Ocak Cuma günü itibariyle Antalya'da toplanacak. Akşam saatlerinde ilk antrenmanını yapacak olan bordo-beyazlılar ara dönem hazırlıklarını mini bir kamp programı şeklinde yapacak.

İkinci yarının ilk haftasındaki Adana 01 FK maçı için Antalya'dan Adana'ya geçmeyi planlayan Elazığspor, maç sonrası yeniden Antalya'ya dönüp hazırlıklarına devam edecek. Bordo-Beyazlı ekip ligin 21. haftasını bay olarak geçecek. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Saat verildi! AKOM'dan karın esir aldığı İstanbul için kritik uyarı

AKOM'dan kar yağışının etkili olduğu İstanbul için kritik uyarı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüşmeler başladı! Fenerbahçe'den yılın ilk transfer bombası

Görüşmeler başladı! Fenerbahçe'den yılın ilk transfer bombası
Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen'i alır

Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen'i alır
Yokuştan kayan iş makinesi apartmana daldı

Görüntü İstanbul'dan! Yeni yılın ilk gününde felaketi yaşadılar
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oluyor

10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oluyor
Görüşmeler başladı! Fenerbahçe'den yılın ilk transfer bombası

Görüşmeler başladı! Fenerbahçe'den yılın ilk transfer bombası
Dünyaca ünlü gazateci duyurdu! Neymar imzayı atıyor

Dünyaca ünlü gazateci duyurdu! Neymar imzayı atıyor
Galatasaray ocak ayında tam 7 maça çıkacak

Galatasaray ocak ayında bakın kaç maça çıkacak