Elazığspor'da Antalya kampı başlıyor

Elazığspor'un ara dönem kampı 2 Ocak'ta Antalya'da başlıyor.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk yarısını 30 puanla 8. sırada tamamlayan Seza Çimento Elazığspor'da hazırlıklar başlıyor. Anagold 24 Erzincanspor maçı sonrası 4 günlük izne ayrılan Adem Çağlayan'ın öğrencileri, 2 Ocak Cuma günü itibariyle Antalya'da toplanacak. Akşam saatlerinde ilk antrenmanını yapacak olan bordo-beyazlılar ara dönem hazırlıklarını mini bir kamp programı şeklinde yapacak.

İkinci yarının ilk haftasındaki Adana 01 FK maçı için Antalya'dan Adana'ya geçmeyi planlayan Elazığspor, maç sonrası yeniden Antalya'ya dönüp hazırlıklarına devam edecek. Bordo-Beyazlı ekip ligin 21. haftasını bay olarak geçecek. - ELAZIĞ