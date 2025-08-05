Elazığspor Altyapı Seçmeleri Başlıyor
Seza Çimento Elazığspor, 'Geleceğin Yıldızları Burada Parlıyor' sloganıyla altyapı seçmelerine başlayacak. Seçmeler, Ahmet Yılmaz Sentetik Futbol Sahası'nda gerçekleştirilecek ve U14, U15, U19 takımları Bölgesel Gelişim Ligi'nde mücadele edecek.
Elazığspor, 'Geleceğin Yıldızları Burada Parlıyor' sloganı ile altyapı seçmelerine başlıyor.
Nesine 2. Lig'de mücadele eden Seza Çimento Elazığspor, 'Geleceğin Yıldızları Burada Parlıyor' sloganı ile altyapı seçmeleri yapacak. Seçmelerin Ahmet Yılmaz Sentetik Futbol Sahası'nda yapılacağı bildirildi. Kulüpten yapılan açıklamada; "U14, U15, U19 takımlarımız Bölgesel Gelişim Ligi'nde mücadele edecek. Detaylar için altyapı koordinasyon ekibimizle iletişime geçebilirsiniz" denildi. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor