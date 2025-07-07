Elazığspor, Alperen Aydın ile 1 Yıl Süreli Sözleşme İmzaladı

Elazığspor, daha önce prensip anlaşmasına vardığı Orduspor 1967'nin ön liberosu Alperen Aydın ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Elazığspor, dış transferde hız kesmeden çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak TFF 3. Lig 4. Grup takımlarından Orduspor 1967'de forma giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Alperen Aydın'la prensipte anlaşma sağlayan Elazığspor, Başkan Ahmet Feti Yılmaz'ın da yer aldığı törenle genç oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten transfere ilişkin yapılan açıklamada, "Ailemize hoş geldin Alperen Aydın! Kulübümüz, son olarak Orduspor 1967 forması giyen orta saha oyuncusu Alperen Aydın ile 1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Transferin hem kulübümüze hem de oyuncumuza hayırlı olmasını diler, bordo-beyazlı formamızla kendisine başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı. - ELAZIĞ