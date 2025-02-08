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Elazığspor'a İnşaat Firmasından 300 Bin Lira Prim Desteği

Elazığspor'a İnşaat Firmasından 300 Bin Lira Prim Desteği
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Çimentaş Elazığspor, Vanspor FK ile oynayacağı kritik maç öncesi bir inşaat firmasından 300 bin lira galibiyet primi sözü aldı. Kulüp, destek için firmanın teşekkürlerini iletti.

Evinde Vanspor FK ile kritik bir maça çıkacak olan Elazığspor'a bu maç öncesi bir inşaat firması tarafından 300 bin lira prim sözü geldi.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grubun 21. haftasında evinde Vanspor FK ile kritik bir maça çıkacak olan Çimentaş Elazığspor'a prim desteği geldi. Bir inşaat firması kulübe 300 bin lira galibiyet primi vaadinde bulundu. Kulüpten yapılan açıklamada, bir inşaat şirketinin Artı Değer Vanspor karşılaşması için takımlarına 300 bin lira galibiyet primi vaadinde bulunduğu belirtildi. Açıklamada, "Maddi ve manevi olarak yanımızda olan inşaat şirketin kıymetli destekleri ve nazik jestleri için kendilerine teşekkür ederiz" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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