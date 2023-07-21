Elazığspor, 3Gen Holding ile isim sponsorluğu sözleşmesi imzaladı

TFF 3. Ligde mücadele eden Elazığspor, yeni sezon için 3Gen Holding ile isim sponsorluğu sözleşmesi imzaladı. İmza törenine kulüp başkanı, basın sözcüsü ve sponsor firma genel müdürü katıldı. Anlaşma çerçevesinde göğüs reklamı anlaşması da yapıldı.

Elazığspor, yeni sezon için 3Gen Holding firması ile isim sponsorluğu sözleşmesi imzaladı.

TFF 3. Ligde mücadele eden Elazığspor, yeni sezon için 3Gen Holding ile anlaşmaya vardı. Kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine Elazığspor Başkanı Serkan Çayır, Kulüp Basın Sözcüsü Feti Ahmet Yılmaz ile 3Gen Holding Genel Müdürü Mahir Coşkun katıldı.

İmza töreninde ilk olarak konuşan Elazığspor Başkanı Serkan Çayır, isim sponsorluğu için 15 gündür iletişim halinde olduklarını ve sözleşmenin her iki taraf için de hayırlı olmasını diledi. Sponsor firma Genel Müdürü Mahir Coşkun da bölgeye yatırım yapacaklarını ve tanınırlığı arttırmak için Türkiye'nin en köklü kulüplerinden Elazığspor'a isim sponsoru olma kararı aldıklarını belirterek, sözleşmenin her iki taraf için de hayırlı olmasını diledi.

Elazığspor Basın Sözcüsü Feti Ahmet Yılmaz da yaptıkları anlaşmanın hayırlı olmasını dileyerek, el ele TFF 2. Lig'e yükseleceklerini ifade etti.

Yapılan anlaşma çerçevesindesponsor firma ile isim sponsorluğunun yanı sıra göğüs reklamı anlaşması da yapıldı. 3.5 milyon lira olan isim sponsorluğu 1 yıl sürecek. - ELAZIĞ