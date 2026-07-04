Elazığspor 12 futbolcusuyla yollarına ayırdı

Elazığspor yeni sezon için anlaşma sağlamadığı ve kadroda düşünmediği 12 futbolcuya teşekkür ederek veda etti.

Bordo-beyazli ekip yeni sezonda devam etmeyi düşünmediği ve sözleşmesi sona eren tam 12 isme veda etti. Elazığsoor Kulübü'nden yapılan açıklamada; "Kulübümüzde görev yaptıkları süre boyunca verdikleri hizmet ve katkılar için futbolcularımıza teşekkür ediyoruz. Elazığspor forması altında göstermiş oldukları emeklerden dolayı kendilerine teşekkür ediyor, futbol kariyerlerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı