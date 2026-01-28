Doğu Anadolu'da büyük başarı: 12 sporcu, 12 madalya

Doğu Anadolu Bölge Muay Thai Şampiyonası'nda Elazığlı sporcular 10 birincilik ve 2 üçüncülük elde etti.

Türkiye Muay Thai Federasyonunun 2026 yılı faaliyet programında yer alan ve Ağrı'da düzenlenen Doğu Anadolu Bölge Muay Thai Şampiyonası, Elazığ adına büyük bir gurura sahne oldu. Şampiyonada 12 sporcudan 10'u kendi kategorilerinde birincilik elde ederken 2'si isi üçüncülük elde etti. Farklı yaş ve kilo kategorilerinde ringe çıkan Elazığlı sporcular, gösterdikleri üstün performansla hem kulüplerini hem de illerini başarıyla temsil etti.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Doğu Anadolu Bölge Muay Thai Şampiyonasında ilimizi başarıyla temsil eden ALFA Hazar Spor Kulübü sporcularımızı, Baskil ilçemizden Özlem Zirve Spor Kulübü sporcusu milli sporcumuz Filiz Bilici'yi, Şampiyon Spor Kulübü sporcumuzu Şahin Can ve emeği geçen antrenörler Arzu Uyğur, Sait Uyğur, İlhami Koçgündüz ve Selahattin Omaç'ı tebrik ediyoruz. Elazığ'da sporun özellikle bireysel branşlarda ne kadar güçlü bir noktaya geldiğinin açık göstergesi olan bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, sporcularımıza ulusal ve uluslararası arenada başarılar diliyoruz" denildi. - ELAZIĞ