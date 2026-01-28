Haberler

Doğu Anadolu'da büyük başarı: 12 sporcu, 12 madalya

Doğu Anadolu'da büyük başarı: 12 sporcu, 12 madalya
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağrı'da gerçekleştirilen Doğu Anadolu Bölge Muay Thai Şampiyonası'nda Elazığlı sporcular 10 birincilik ve 2 üçüncülük kazanarak büyük bir başarı elde etti.

Doğu Anadolu Bölge Muay Thai Şampiyonası'nda Elazığlı sporcular 10 birincilik ve 2 üçüncülük elde etti.

Türkiye Muay Thai Federasyonunun 2026 yılı faaliyet programında yer alan ve Ağrı'da düzenlenen Doğu Anadolu Bölge Muay Thai Şampiyonası, Elazığ adına büyük bir gurura sahne oldu. Şampiyonada 12 sporcudan 10'u kendi kategorilerinde birincilik elde ederken 2'si isi üçüncülük elde etti. Farklı yaş ve kilo kategorilerinde ringe çıkan Elazığlı sporcular, gösterdikleri üstün performansla hem kulüplerini hem de illerini başarıyla temsil etti.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Doğu Anadolu Bölge Muay Thai Şampiyonasında ilimizi başarıyla temsil eden ALFA Hazar Spor Kulübü sporcularımızı, Baskil ilçemizden Özlem Zirve Spor Kulübü sporcusu milli sporcumuz Filiz Bilici'yi, Şampiyon Spor Kulübü sporcumuzu Şahin Can ve emeği geçen antrenörler Arzu Uyğur, Sait Uyğur, İlhami Koçgündüz ve Selahattin Omaç'ı tebrik ediyoruz. Elazığ'da sporun özellikle bireysel branşlarda ne kadar güçlü bir noktaya geldiğinin açık göstergesi olan bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, sporcularımıza ulusal ve uluslararası arenada başarılar diliyoruz" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
14 suçlu 5 ülkede yakalandı! Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var

Tuhaf bir isimle hayatımıza giren çetenin lideri yakalandı
Uyuşturucu partilerinin barmeni itirafçı oldu! 20 ünlünün ismini savcılığa verdi

Seks partilerinin barmeni itirafçı oldu! 20 ünlünün ismini verdi
Şara'dan Macron'a görülmemiş ayar! Fransız lider öfkeden deliye döndü

Şara'dan Macron'a görülmemiş ayar! Fransız lider öfkeden deliye döndü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rusya'nın başkenti Moskova'da gece yarısı büyük patlama

Başkentte gece yarısı korkutan patlama! Gökyüzü bir anda aydınlandı
Hakan Taşıyan apar topar hastaneye kaldırıldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrenir öğrenmez talimat verdi

Hakan Taşıyan hastaneye kaldırıldı, Erdoğan hemen talimat verdi
OnlyFans yıldızı Sophie Rain'in geliri 100 milyon doları aştı

Benim diyen sanayici onun kadar para kazanmıyor
Denizaltıda 9 ton uyuşturucu madde ele geçirildi

Ülke tarihine geçti! Baskın yapılan denizaltıdan neler çıktı neler
Rusya'nın başkenti Moskova'da gece yarısı büyük patlama

Başkentte gece yarısı korkutan patlama! Gökyüzü bir anda aydınlandı
Gidecek mi kalacak mı? Jhon Duran son kararını verdi

Gidecek mi kalacak mı? Son kararını verdi
Dar gelirlinin umudu ilk evim konut kredisi, inşaat sektörünü canlandıracak

Dar gelirlinin umudu ilk evim konut kredisi sektörü canlandıracak