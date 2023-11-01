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Elazığlı Sporcu Yusuf Efe Barış Dracula Open 2023 Taekwondo Şampiyonasında 2. Oldu

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Dracula Open 2023 Taekwondo Şampiyonasında Elazığlı sporcu Yusuf Efe Barış, minikler kategorisinde 2. olarak önemli bir başarı elde etti.