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Elazığlı İş Adamı Sertaç Karabulut, Elazığ Sporuna Destek Veriyor

Elazığlı İş Adamı Sertaç Karabulut, Elazığ Sporuna Destek Veriyor
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Denizli'de yaşayan Sertaç Karabulut, Elazığspor ve diğer yerel takımlara destek verme sözü verirken, basketbol için de önemli projeler geliştireceğini açıkladı.

Denizli'de yaşayan Elazığlı iş adamı Sertaç Karabulut, Elazığspor başta olmak üzere Elazığ adına mücadele eden tüm takımlara destek verdiğini, basketbol için de gerekli görüşmeleri yaptığını söyledi.

Elazığlı iş adamı Karabulut, Elazığ sporunun gelişmesi adına önemli çalışma yürütüyor. Elazığspor ve 23 Elazığ FK'nın yanı sıra Bölgesel Amatör Ligde mücadele eden Yığınkispor ile Elazığ amatör küme takımlarına da destek veren Karabulut, doğup büyüdüğü coğrafyaya hizmet etmenin kendisinin görevi olduğunu söyledi. Karabulut, "Elazığ sporu adına mücadele eden her takım değerlidir benim için. Kapımız ne zaman kim tarafından çalındıysa hep yanlarında oldum, olmaya da devam edeceğim. Bu memleket sayesinde ben bir yerlere geldim. Gücüm yettiğince her zaman yanlarında olmaya devam edeceğim. Zaman zaman NBA maçları da dahil olmak üzere basketbol maçlarını kaçırmamaya özen gösteririm. Kendi öz sermayesi ve enerjisi ile Elazığ'da altyapı yatırımı da yapmak istiyorum. Bu konuda İl Genel Meclisi Başkanı Av. Ömer Faruk Çelik'le de görüştük ve beğendi. İnşallah Elazığ'ın ismini basketbolda da duyuracak bir projemiz var, hayata geçireceğiz" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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