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Elazığ'ın Yıldız Bokscuları Fenerbahçe'ye Katıldı

Elazığ'ın Yıldız Bokscuları Fenerbahçe'ye Katıldı
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Elazığ'ın önemli boks isimleri Cemil Döndü ve Gizem Özer, Fenerbahçe Spor Kulübü'ne katıldı. Cemil Döndü, Boks Şube Sorumluluğu görevine getirildi.

Elazığ'ın bokstaki önemli isimleri Cemil Döndü ve Gizem Özer, Fenerbahçe'ye katıldı.

Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından Elazığ Fenerbahçe Boks Şube Sorumluluğu görevine Milli Antrenör Cemil Döndü getirildi. Fenerbahçe Boks Şube Sorumlusu Selahattin Atasever tarafından tevdi edilen yazıda yine Elazığ'ın olimpiyat sporcusu Gizem Özer'in de Fenerbahçe'ye katıldığı bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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