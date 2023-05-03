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Elazığ'ın yeni stadı kapılarını açıyor

Elazığ'ın yeni stadı kapılarını açıyor

Spor Haberleri

Yapımına 2019 yılında başlanan Yeni Elazığ Atatürk Stadyumu, hafta sonu oynanacak olan ES Elazığspor-K. Karaköprü Belediyespor maçıyla kapılarını açacak.

Yapımına 2019 yılında başlanan Yeni Elazığ Atatürk Stadyumu, hafta sonu oynanacak olan ES Elazığspor-K. Karaköprü Belediyespor maçıyla kapılarını açacak.

TFF 3. Lig 1. Grup 32. haftasında ES Elazığspor, K. Karaköprü Belediyespor'u konuk edecek. Yapımına 2019 yılında başlanan ve son rötuşları bu hafta içinde tamamlanan Yeni Elazığ Atatürk Stadyumu'nda ilk düdük sesi pazar günü duyulacak. ES Elazığspor - K. Karaköprü Belediyespor maçının başlama saati ise 18.00 olarak belirlendi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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