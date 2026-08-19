Elazığ'ın Minik Raketlerinden Büyük Başarı: Kavut Şampiyon, Arslan İkinci

Elazığ'da korta çıkan minik raketlerden Fatma İpek Kavut şampiyonluk, Derin Arslan ise ikincilik elde ederek Elazığ'ı başarıyla temsil etti.

Artvin ve Antalya'da düzenlenen ulusal tenis turnuvalarında Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları önemli dereceler elde etti. 8-9-10 Yaş Kategorisi'nde korta çıkan Fatma İpek Kavut şampiyonluk, Derin Arslan ise ikincilik elde ederek Elazığ'ı başarıyla temsil etti.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Elazığ Gençlik Spor Kulübümüzün genç raketleri, ulusal tenis turnuvalarında elde ettikleri derecelerle bizleri gururlandırdı. Artvin'de şampiyonluk elde eden Fatma İpek Kavut ile Antalya'da ikincilik kazanan Derin Arslan'ı ve sporcularımızın gelişiminde emeği bulunan antrenörümüz Ramazan Eser'i tebrik ediyoruz. Küçük yaş kategorilerinde elde edilen bu başarıları, geleceğin başarılı sporcularının yetişmesi adına önemli bir kazanım olarak görüyoruz. Sporcularımızın müsabaka deneyimlerini artırarak daha büyük organizasyonlarda Elazığ'ı başarıyla temsil etmelerini diliyor, kendilerine başarılarla dolu bir spor hayatı temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı