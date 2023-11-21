Elazığ İl Özel İdaresi Spor Kulübü, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından ödüllendirildi.

2022-2023 futbol sezonunu başarılı bir şekilde tamamlayarak, Gençler Türkiye Şampiyonası'nda birinci olan Elazığ İl Özel İdaresi Spor Kulübü, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından ödüllendirildi. Elde ettiği başarı ve performanstan dolayı Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından 50 bin TL ödül verildi. Konuyla ilgili Kulüp Başkanı Dr. Murat Okubay'ı ziyaret eden TFF Elazığ İl Temsilcisi Bahaddin Erbasan, 50 bin TL'lik ödül çekini Kulübü Başkanı Okubay'a takdim etti. - ELAZIĞ