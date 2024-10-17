Elazığ Hakem Kurulu'nda Murat Yavuz Görevine Devam Ediyor

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Elazığ İl Hakem Kurulu Mevcut Başkanı Murat Yavuz'la devam kararı aldı.

Ferhat Gündoğdu başkanlığında oluşan Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan talimat değişiklikleri, hakem ve gözlemci klasmanlarının ardından İl Hakem Kurulları'nda da değişimler gerçekleştirildi. Merkez Hakem Kurulu'nun yaptığı atamalarla Türkiye'nin birçok ilinde yeni İl Hakem Kurulları görev alırken, Elazığ'da mevcut başkan Murat Yavuz'un görevine devam etmesi kararı alındı. - ELAZIĞ