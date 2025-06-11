Elazığ'da Taekwondo İl Seçmeleri Yoğun İlgiyle Gerçekleşti

Elazığ'da Taekwondo İl Seçmeleri Yoğun İlgiyle Gerçekleşti
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Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi taekwondo il seçmeleri, Elazığ'da 100 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Müsabakalarda genç taekwondocular, yeteneklerini sergileyerek milli sporcu olma yolunda ter döktü.

Elazığ'da taekwondo il seçmeleri yoğun katılımla yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) kapsamında, taekwondo il seçmeleri Elazığ'da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde düzenlenen seçmelere, il genelinden 100 sporcu katılım sağladı. Müsabakalarda minik taekwondocular, centilmence ve kıyasıya mücadele ederek hem yeteneklerini sergiledi hem de Anadolu Yıldızlar Ligi kadrosunda yer almak için ter döktü.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonla ilgili yaptığı açıklamada: "Taekwondo branşında gösterilen yoğun ilgi bizleri son derece memnun etti. Bu tür organizasyonlarla gençlerimizi spora teşvik ederken, aynı zamanda geleceğin milli sporcularını da yetiştiriyoruz. Tüm sporcularımıza ve antrenörlerimize teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerine yer verdi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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