Elazığ'da pedallar bağımlılıktan uzak nesiller için çevrildi - Haberler

Bisikletliler Derneği Elazığ ve Yeşilay Cemiyeti Elazığ temsilciliği tarafından düzenlenen bisiklet turu renkli görüntülere sahne oldu. Bu yıl pedallar ise bağımlılıktan uzak nesiller için döndü.

Yeşilay, bağımlılıklardan uzak sağlıklı bir yaşam hedefiyle sürdürdüğü çalışmalardan biri olan bisiklet turunun 10. gerçekleştirdi. Türkiye'nin ve dünyanın birçok noktasında aynı gün düzenlenen geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu Elazığ'da da yapıldı. Yaklaşık 40 kişilik bisiklet ekibi sırasıyla Malatya Caddesi, Çaydaçıra Kavşağı, Orman Kavşağı, Zübeyde Hanım Caddesi, Vali Fahri bey Caddesi ve Gazi Caddesi'nden geçerek Öğretmen Evi önünde turu tamamladı.

Yeşilay Elazığ Şube Başkanı Ahmet Evliyaoğlu, "Yeşilay bağımlıkla mücadele çerçevesinde gerçekleştirmiş etkinliklerden biridir. Bu programa katılım sağlayan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Farkındalık ve toplumda bir duyarlılık oluşturmak için bu etkinlikleri devam ettireceğiz" dedi.

Yaşam kalitesinin arttırılması için herkesi bisiklet sürmeye davet eden Bisikletliler Derneği Elazığ İl Başkanı Atakan Özdal da "Bağımlılıkla mücadele için bisiklet sürmek sizlere çok daha iyi gelecek. Herkese iyi ve keyifli pedallamalar" diye konuştu. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / Spor