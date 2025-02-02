Elazığ'da Muay Thai Bölge Şampiyonası tamamlandı

Elazığ'da düzenlenen Muay Thai Bölge Şampiyonası, final müsabakalarının ardından tamamlandı.

Elazığ'da 30 Ocak - 1 Şubat 2025 tarihleri arasında Yakup Kılıç Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Muay Thai Bölge Şampiyonası, 11 farklı ilden gelen sporcuların kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Bölgenin en büyük Muay Thai organizasyonlarından biri olarak dikkat çeken şampiyonada, sporcular üstün performans sergileyerek şampiyonluk için ter döktü. Final müsabakalarının ardından dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Muay Thai Doğu Anadolu Bölge Şampiyonası, sadece sporcularımız için değil, Elazığ için de çok önemli bir organizasyon oldu. Bölgemizin en büyük spor etkinliklerinden biri olarak şehrimize dinamizm kazandırdı, ekonomik ve turistik anlamda da hareketlilik sağladı. Böylesine büyük bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Sporcularımızın azmi ve mücadelesi bizleri gururlandırdı. Katılım gösteren tüm sporculara ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor dereceye giren sporcularımızı tebrik ediyoruz" denildi. - ELAZIĞ