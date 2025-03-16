Liste basına sızdı, ABD 43 ülke vatandaşına kapıları kapatıyor

Liste sızdı, Trump 43 ülke vatandaşına kapıları kapatıyor
Ünlü şarkıcının evine tadilat için gelen usta cinayete kurban gitti

Tadilat için gelen usta cinayete kurban gitti
Gece kulübünde yangın! En az 51 kişi hayatını kaybetti

Ülke felaketi yaşıyor! Gece kulübünde çıkan yangında 51 kişi öldü
Terör örgütü SDG elebaşı Mazlum Abdi'ye suikast girişimi

İmza sonrası planı devreye soktular! Mazlum Abdi'ye suikast girişimi

Elazığ'da Çanakkale Şehitlerini Anma Bilardo Turnuvası düzenlendi

Elazığ'da Çanakkale Şehitlerini Anma Bilardo Turnuvası düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da Çanakkale şehitlerini anmak için düzenlenen bilardo turnuvası sona erdi.

Elazığ'da Çanakkale şehitlerini anmak için düzenlenen bilardo turnuvası sona erdi.

Çanakkale Şehitlerini Anma Bilardo Turnuvası Atatürk Stadyumu bünyesinde Hizmet veren Yaşayan Stadyum Bilardo Salonunda gerçekleştirildi. 5 gün süren turnuvaya toplam 32 sporcu katılım sağladı. Turnuvada sporcu Celal Nurhan Erdemir şampiyon olurken dereceye giren sporculara kupa ve madalya takdimi yapıldı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İlimizde faaliyet gösteren bilardo branşı birçok müsabakaya ev sahipliği yaparak aynı zamanda birçok başarıya da imza atmaya devam ediyor. Atatürk Stadyumu altında bulunan bilardo salonumuzda gerçekleştirilen Çanakkale Şehitlerini Anma Turnuvası 3 Bant Bilardo İl Şampiyonası 32 sporcumuzun katılımıyla gerçekleştirildi. Sporcularımızı tebrik ediyor başarılar diliyoruz" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Mine Tugay korkuttu! Kötü haberleri peş peşe saydı
img

Trafikte tartıştığı kişiyi kuzenine vurdurttu! Yol savaş alanına döndü
img

Canlı yayında yeni takımını duyurdular
Falezlerin ucuna oturup kendini kesti, polis son anda yetişti: Çaresizlik nedir bilir misin?

Falezlerin ucuna oturup kendini kesti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sitem ettirecek görüntüler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sitem ettirecek görüntüler
Kasap ve restoranlar şimdi de vatandaşın ucuz etine göz dikti

Vatandaşın kuyruklar oluşturduğu ucuz ete göz diktiler
Memurların tayinde çıkmasını istemedikleri ilimiz: Sürgün yeri gibi

Memurlar, bir dönem çalışmak için can attıkları kenti artık istemiyor
Esenyurt'ta bir kadını takip eden adamı dövüp polise teslim ettiler

Kadına yaptığını görünce tekme tokat dövüp polise teslim ettiler
ABD ordusu Yemen'i böyle vurdu! Ölü sayısı 31'e yükseldi

Trump'ın vur emri bölgeyi yangın yerine çevirdi! İşte o görüntüler

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.