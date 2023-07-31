Elazığ Çok Amaçlı Spor Salonunda 3 Bant Bilardo Bölge Şampiyonası Düzenlendi

Elazığ Atatürk Stadyumu yanında geçtiğimiz günlerde faaliyete giren Çok Amaçlı Spor Salonu içerisindeki bilardo salonunda 3 Bant Bilardo Bölge Şampiyonası düzenlendi. 28-30 Temmuz tarihleri arası düzenlenen organizasyona toplam 48 sporcu katılım sağladı. Kıyasıya mücadelenin ardından dereceye giren sporculara kupa ve para ödülleri takdim edilirken şampiyon olan Serkan Kahraman'a ayrıca 20 bin lira değerinde ıstaka hediye edildi. Organizasyonda 2. Celil Atabey, 3. Metin Öztürk ve 4. Murat Bayram oldu.