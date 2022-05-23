Elazığ Belediyespor Masa Tenisi 1. Ligi'ne yükseldi - Haberler

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Elazığ Belediyespor Masa Tenisi 1. Ligi'ne yükseldi

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Elazığ Belediyespor Masa Tenisi 1. Ligi'ne yükseldi

Elazığ Belediyespor Kadın Masa Tenisi Takımı, 2. Lig terfi maçları sonunda şampiyon olarak 1. Lig'e yükseldi.

Elazığ Belediyespor Kadın Masa Tenisi Takımı, 2. Lig terfi maçları sonunda şampiyon olarak 1. Lig'e yükseldi.

Masa Tenisi 2. Lig Play-Off müsabakaları Bursa'da yapıldı. Gerçekleştirilen müsabakalar sonucu başarılı sonuçlar alan Elazığ Belediyespor Kadın Masa Tenisi Takımı şampiyon olarak Masa Tenisi 1. Ligi'ne yükseldi. Takımı tebrik eden bir mesaj yayımlayan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Bursa'da gerçekleştirilen Masa Tenisi 2. Lig Play-Off müsabakaları sonucunda Masa Tenisi 1. Ligi'ne yükselen Elazığ Belediyespor Kadın Masa Tenisi Takımı'mızı tebrik ediyorum" dedi. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Elazığ Belediyespor, Play Off, Şampiyon, Elazığ, Spor, Haberler

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