Eker Takımı 2023 J/70 World Championship'te ikinci oldu

Eker Takımı, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) düzenlenen dünyanın en büyük yelken sporu etkinliklerinden 2023 J/70 World Championship'te One-Pro kategorisinde ikinci oldu.

2023 J/70 World Championship Yarışması, 27 Ekim-5 Kasım tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinin Tampa şehrinde düzenlendi. Toplam 14 ülkeden, 83 teknenin yarıştığı organizasyona Türkiye'den katılan iki ekipten biri olan Eker, liderliği zorlayan bir performans ortaya koydu. Dünyanın en iyi yat yarışçılarının katıldığı etkinlikte One-Pro kategorisinde mücadele eden Eker Takımı, 13 tekne arasından 2. oldu. Eker takımında; Ahmet Eker ile birlikte Burak Zengin, Cem Gözen, Doğa Arıbaş yer aldı. - İSTANBUL