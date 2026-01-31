Haberler

Eintracht Frankfurt'un yeni teknik direktörü Albert Riera oldu

Eintracht Frankfurt'un yeni teknik direktörü Albert Riera oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt, teknik direktörlük görevine Albert Riera'yı atadı. Alman kulübü, 43 yaşındaki İspanyol teknik adamla 2028 yılına kadar geçerli bir sözleşme imzaladı.

  • Eintracht Frankfurt, Albert Riera'yı teknik direktör olarak göreve getirdi.
  • Albert Riera ile 2028 yılına kadar geçerli sözleşme imzalandı.
  • Albert Riera'nın teknik direktörlük kariyerinde 1 Slovenya Ligi ve 2 Slovenya Kupası şampiyonluğu bulunuyor.

Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'ta teknik direktörlük görevine Albert Riera getirildi. Alman kulübü, 43 yaşındaki İspanyol çalıştırıcıyla uzun vadeli bir anlaşma yaptı.

2028'E KADAR SÖZLEŞME

Eintracht Frankfurt, Albert Riera ile 2028 yılına kadar geçerli sözleşme imzaladığını açıkladı. Kulüp, yeni teknik direktör tercihini genç ve modern futbol anlayışıyla öne çıkan Riera'dan yana kullandı.

KARİYERİ VE GEÇMİŞ GÖREVLERİ

Teknik adamlık kariyerine Galatasaray'da yardımcı antrenör olarak başlayan Albert Riera, daha sonra NK Olimpija, NK Celje ve Bordeaux'da görev yaptı. Riera, özellikle Slovenya'da elde ettiği başarılarla dikkat çekti.

KAZANDIĞI KUPALAR

Albert Riera, teknik direktörlük kariyerinde 1 Slovenya Ligi ve 2 Slovenya Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Emekli maaşı farklarının yatırılacağı tarih belli oldu

Emeklilerin merakla beklediği ödemelerin tarihi belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fransa'dan tarihi adım! Evlilikte 'cinsel ilişki zorunluluğu' kaldırıldı

Ülkeden tarihi adım! Evlilikte "cinsel ilişki zorunluluğu" kaldırıldı
Sele teslim olan Mersin'den korkutan görüntüler

Sele teslim olan kentimizden korkutan görüntüler
Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun gözaltına alındı

Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun gözaltına alındı! Suçlamalar ağır
Merkez Bankası'ndan kritik adım! Büyüme sınırı düşürüldü

Merkez Bankası'ndan kritik adım
Fransa'dan tarihi adım! Evlilikte 'cinsel ilişki zorunluluğu' kaldırıldı

Ülkeden tarihi adım! Evlilikte "cinsel ilişki zorunluluğu" kaldırıldı
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti! İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir

Döner ve sucukta mide bulandıran tespit! İşte listeye giren iki şehir
Popüler dizide skandal görüntü! Öz annesini elleriyle boğarak öldürdü

Popüler dizide infial yaratan görüntü! Tepkiler çığ gibi büyüyor