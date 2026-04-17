"Özel sporculara" yönelik Ege Bölgesi Oyunları Kula'da yapıldı

Türkiye Özel Sporcular Spor Eğitim ve Rehabilitasyon Derneği (TÖSSED) tarafından düzenlenen Ege Bölgesi Oyunları, Kula'da çeşitli branşlarda özel sporcuların katılımıyla gerçekleştirildi. Kortej yürüyüşüyle başlayan etkinlikte, dereceye giren sporcular madalya ile ödüllendirildi.

Türkiye Özel Sporcular Spor Eğitim ve Rehabilitasyon Derneği (TÖSSED) tarafından gerçekleştirilen Ege Bölgesi Oyunları, Manisa'nın Kula ilçesinde yapıldı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Yunus Emre Caddesi'nde düzenlenen kortej yürüyüşüyle başlayan organizasyon kapsamında Kula Spor Kompleksi'nde açılış seremonisi gerçekleştirildi.

Törene Kula Kaymakamı Talha Altuntaş, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ufuk Özlem ile sporcular, antrenörler ve vatandaşlar katıldı.

Konuşmaların ardından başlayan müsabakalarda sporcular atletizm, bocce, masa tenisi, basketbol ve yüzme branşlarında mücadele etti.

İki gün süren etkinlikte 8 ilden 150 özel sporcu, 40 antrenör ve 80 gönüllü yer aldı.

Dereceye giren sporculara madalyaları, protokol üyeleri tarafından verildi.

Kaynak: AA / Kamil Altıparmak
