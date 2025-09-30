Haberler

Ege Arslan Gol Orucunu Bozdu
Altınordu'nun genç orta saha oyuncusu Ege Arslan, Ankaragücü ile oynanan maçta attığı golle 589 gün süren gol orucunu sonlandırdı. 2023-24 sezonunda 17 maçta 2 gol atan Ege, altyapıdan gelen bir yetenek olarak dikkat çekiyor.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak deplasmanda Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan Altınordu'da genç orta saha oyuncusu Ege Arslan, gol orucunu bozdu. Kırmızı-lacivertli kulübün altyapısından yetişen 19 yaşındaki futbolcu, A takımdaki ilk yılında 2023-24'te 2'nci Lig'de 17 müsabakada görev alıp 2 gol kaydetti. Son golünü 18 Şubat 2024'te İzmir'deki Adıyaman FK randevusunda atan Ege, geçen sezon aynı ligde 27 maçta oynayıp rakip fileleri sarsamadı. Ankaragücü karşısında 17'nci dakikada takımını öne geçiren genç krampon 589 gün sonra gol sevinci yaşadı. İlk 6 maçta 3 gol atan Altınordu'nun diğer gollerini altyapıdan yetişen sol kanat Sercan ile gurbetçi santrfor Keni Var attı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
