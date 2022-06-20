Efsane güreşçi 'Yaşar Doğu'nun yaşamı kitap oldu

Ünlü Türk güreşçi Yaşar Doğu'nun yaşam hikayesi yazar Fatih Türkoğlu tarafından kitaplaştırıldı.

"Cihan Pehlivanı Yaşar Doğu" adlı kitapta efsane güreşçinin çocukluğu, özel hayatı, spora nasıl başladığı, dönemin gazete ve dergilerinde hakkında çıkan yazı ve haberlere kadar çok sayıda konu yer alıyor.

Yaşar Doğu kimdir?

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu olan milli güreşçi Yaşar Doğu, 1913 yılında Samsun Kavak'ta doğdu.

1936 yılında Ankara'da askerde iken, Güreş İhtisas Kulübü'ne girdi ve minder güreşine başladı. 1938 yılında askerliği bitince Ankara'ya yerleşti ve kulübü adına güreşmeye başladı.

1948 Yaz Olimpiyatları'na katıldı ve burada 5 rakibini de yenerek Olimpiyat şampiyonu oldu.

Türk güreşinin efsane isimlerinden biri olan Yaşar Doğu, ay yıldızlı mayo ile yaptığı 47 güreşin yalnızca birinde yenilmiş, galip geldiği 46 karşılaşmanın 33'ünü tuşla kazanmıştı.

8 Ocak 1961'de Ankara'da geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.