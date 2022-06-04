Efsane futbolcu Fenerbahçe'ye geri dönüyor! Jorge Jesus'un ekibinde yer alacak - Haberler

Efsane futbolcu Fenerbahçe'ye geri dönüyor! Jorge Jesus'un ekibinde yer alacak
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Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Mehmet Aurelio, teknik direktör Jorge Jesus'un ekibine katılıyor. Brezilyalı eski futbolcunun yeni futbol menajeri olacağı öne sürüldü.
Jorge Jesus'un Fenerbahçe'ye imza atmasının ardından sarı-lacivertliler yeni bir yapılanma için düğmeye bastı. Bu doğrultuda ilk transfer Mehmet Aurelio olabilir.
JESUS'UN EKİBİNE KATILIYOR
Brezilya basınından Globo'nun haberine göre, Jorge Jesus ile kulübün yeni bir yapılanması olacağı belirtildi. Haberde bu yeni yapılanma içerisinde Mehmet Aurelio'nun da yeni futbol menajeri olacağı ifade edildi.
EROL BULUT'UN YARDIMCISI OLMUŞTU
Futbolculuğu döneminde 2003-2008 arası Fenerbahçe forması giyen Mehmet Aurelio, 2019-2020 sezonunda ise sarı-lacivertlilerde teknik direktör Erol Bulut'un yardımcısı olarak görev yapmıştı.
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