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Efeler Ligi: TÜRŞAD: 0 Galatasaray: 3

Efeler Ligi: TÜRŞAD: 0 Galatasaray: 3
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Şehit Aileleri ve Gaziler Gençlik Spor Kulübü Derneği (TÜRŞAD) Voleybol Takımı, Efeler Ligi'nin 2. haftasında konuk ettiği Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu.

Şehit Aileleri ve Gaziler Gençlik Spor Kulübü Derneği (TÜRŞAD) Voleybol Takımı, Efeler Ligi'nin 2. haftasında konuk ettiği Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu.

Hakemler: Ramazan Demiröz, Furkan Salduz

TÜRŞAD: İbrahim Emet, Taha Erden, Alparslan Koç, Burak Topçu, Marco Bojic, Rahmi Çağlar Aksoy, Kadir Bircan, Murat Mert, Berkay Eray Yetkin, Enes Atlı, Alexis Wilson

Galatasaray: Martin Petrov Atanasov, Hasan Yesilbudak, Ahmet Tümer, Aykut Acar, Jean Mathias Gerart Patry, Aslan Eksi, Muzaffer Yönet, Victor Alexander, Almeida Cardoso, Oğuzhan Karasu, Selim Kalaycı, Caner Ergül, Onur Günaydın, Doğukan ulu

Setler: 8-25, 21-25, 22.25 - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Gençlik Spor

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