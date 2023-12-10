Efeler Ligi: Türşad: 0 Cizre Belediyespor: 3
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Şehit Aileleri ve Gaziler Gençlik Spor Kulübü Derneği (TÜRŞAD) Voleybol Takımı, ligin 11. hafta maçında konuk ettiği Cizre Belediyespor'a 3-0 yenildi.
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Şehit Aileleri ve Gaziler Gençlik Spor Kulübü Derneği (TÜRŞAD) Voleybol Takımı, ligin 11. hafta maçında konuk ettiği Cizre Belediyespor'a 3-0 yenildi.
Salon: Adilcevaz
Hakemler: Saadettin Deneri, Sema Kayıkçı
TÜRŞAD: Selim Demir, İbrahim Emet, Muhammed Avcı, Kaan Bülbül, Hamdi Erkan, Ceraldo Graciano da Silva Filho, Rahmi Çağlar Aksoy, Francois Lecat, Fatih Eren Uğur, Cansin Ogbai Enaboifo, Muhammed Kaya, Hamdi Erkan. Burhan Zorluer
Cizre Belediyespor: Melih Sıratça, Roman Danilov, Halil İbrahim Yücel, Armin Afshin Far, Hakan Polat, Christian Tihondike Mejias, Selim Arıman, Ömer Furkan Dur, Ehsan Daeshdoust
Setler: 27-29, 18-25, 24-26 - BİTLİS