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Efeler Ligi: Türşad: 0 Cizre Belediyespor: 3

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AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Şehit Aileleri ve Gaziler Gençlik Spor Kulübü Derneği (TÜRŞAD) Voleybol Takımı, ligin 11. hafta maçında konuk ettiği Cizre Belediyespor'a 3-0 yenildi.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Şehit Aileleri ve Gaziler Gençlik Spor Kulübü Derneği (TÜRŞAD) Voleybol Takımı, ligin 11. hafta maçında konuk ettiği Cizre Belediyespor'a 3-0 yenildi.

Salon: Adilcevaz

Hakemler: Saadettin Deneri, Sema Kayıkçı

TÜRŞAD: Selim Demir, İbrahim Emet, Muhammed Avcı, Kaan Bülbül, Hamdi Erkan, Ceraldo Graciano da Silva Filho, Rahmi Çağlar Aksoy, Francois Lecat, Fatih Eren Uğur, Cansin Ogbai Enaboifo, Muhammed Kaya, Hamdi Erkan. Burhan Zorluer

Cizre Belediyespor: Melih Sıratça, Roman Danilov, Halil İbrahim Yücel, Armin Afshin Far, Hakan Polat, Christian Tihondike Mejias, Selim Arıman, Ömer Furkan Dur, Ehsan Daeshdoust

Setler: 27-29, 18-25, 24-26 - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Gençlik Sigorta Maç Sonucu Spor Haberler

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