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Efeler Ligi: Türşad: 0 Cizre Belediyespor: 3

10 Aralık 2023 17:05 Son Güncelleme: 17:07 Abone Ol

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Şehit Aileleri ve Gaziler Gençlik Spor Kulübü Derneği (TÜRŞAD) Voleybol Takımı, ligin 11. hafta maçında konuk ettiği Cizre Belediyespor'a 3-0 yenildi.