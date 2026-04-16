Efeler Ligi'nde play-off final ve 3-4 etaplarının programı açıklandı

Türkiye Voleybol Federasyonu, Efeler Ligi play-off final ve 3-4 etaplarının maç programını duyurdu. Final serisi 5 maç üzerinden oynanacak ve 3 galibiyete ulaşan takım şampiyon olacak.

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off final ve 3-4 etaplarının maç programı belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, 5 maç üzerinden oynanacak final serisinde 3 galibiyete ulaşan takım 2025-26 sezonunun şampiyonu olacak.

Play-off 3-4 etabında ise 3 karşılaşma üzerinden 2 galibiyet alan ekip sezonu üçüncü tamamlayacak.

Maç programı şöyle:

Final etabı

21 Nisan:

19.00 Ziraat Bankkart-Galatasaray HDI Sigorta (TVF Ziraat Bankkart)

24 Nisan:

19.00 Galatasaray HDI Sigorta-Ziraat Bankkart (Burhan Felek Vestel)

27 Nisan:

19.00 Ziraat Bankkart-Galatasaray HDI Sigorta (TVF Ziraat Bankkart)

30 Nisan (Gerekirse):

19.00 Galatasaray HDI Sigorta-Ziraat Bankkart (Burhan Felek Vestel)

4 Mayıs (Gerekirse):

19.00 Ziraat Bankkart-Galatasaray HDI Sigorta (TVF Ziraat Bankkart)

3-4 etabı

22 Nisan:

19.00 Halkbank- Spor Toto (TVF Ziraat Bankkart)

25 Nisan:

14.00 Spor Toto-Halkbank (TVF Ziraat Bankkart)

28 Nisan (Gerekirse):

19.00 Halkbank-Spor Toto (TVF Ziraat Bankkart)

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan
