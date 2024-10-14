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EFELER Ligi'nde 2. Hafta Sonuçları Açıklandı

EFELER Ligi'nde 2. Hafta Sonuçları Açıklandı
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EFELER Ligi'nde 2'nci hafta maçları oynandı. Ziraat Bankkart liderliğini sürdürürken, Fenerbahçe Medicana ikinci sırada yer alıyor.

EFELER Ligi'nde 2'nci hafta dün oynanan karşılaşmalarla sona erdi.

Haftanın toplu sonuçları şu şekilde:

Arkas Spor-Bursa BBSK: 1-3 (23-25, 25-22, 22-25, 22-25)

Türşad-Galatasaray HDI Sigorta: 0-3 (8-25, 21-25, 22-25)

Fenerbahçe Medicana-Cizre Bld.: 3-0 (25-20, 25-21, 25-17)

On Hotels Alanya Bld.-Altekma: 3-2 (25-17, 19-25, 18-25, 25-17, 15-9)

Akkuş Bld.- Spor Toto: 0-3 (22-25, 15-25, 19-25)

İstanbul GSK-Ziraat Bankkart: 0-3 (16-25, 17-25, 14-25)

2'nci hafta karşılaşmalarının ardından 6'şar puana sahip olan Ziraat Bankkart liderlik koltuğunda otururken Fenerbahçe Medicana 2'nci sıra bulunuyor.1 maç eksiği bulunan İstanbul Gençlik Spor ise puan cetvelinin son sırasında yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Fenerbahçe Yaşam Spor

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