Efeler 09 Spor Teknik Direktörü Kamber: Yarışa Devam Edeceğiz
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TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Karşıyaka'ya yenilen Efeler 09 Spor'un Teknik Direktörü Veyis Kamber, geleceğe umutla baktıklarını ve yarışı sonuna kadar sürdüreceklerini söyledi.
Burhan CEYHAN / AYDIN,
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde önemli rakiplerinden Karşıyaka'ya 3-2 yenilerek zirve yarışında yara alan Efeler 09 Spor'da Teknik Direktör Veyis Kamber geleceğe umutla baktıklarını söyledi. Karşıyaka mağlubiyetine üzüldüklerini ancak yarışı sonuna kadar sürdüreceklerini belirten Kamber, "Önümüzde kalan iki maçımız var. Ligin ilk yarısını kayıpsız tamamlamayı hedefliyoruz. Henüz bir şey bitmiş değil. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor