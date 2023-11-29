Üye Girişi
Haberler

Efeler 09 Spor Teknik Direktörü Kamber: Yarışa Devam Edeceğiz

Son Güncelleme:
Abone Ol

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Karşıyaka'ya yenilen Efeler 09 Spor'un Teknik Direktörü Veyis Kamber, geleceğe umutla baktıklarını ve yarışı sonuna kadar sürdüreceklerini söyledi.

Burhan CEYHAN / AYDIN,

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde önemli rakiplerinden Karşıyaka'ya 3-2 yenilerek zirve yarışında yara alan Efeler 09 Spor'da Teknik Direktör Veyis Kamber geleceğe umutla baktıklarını söyledi. Karşıyaka mağlubiyetine üzüldüklerini ancak yarışı sonuna kadar sürdüreceklerini belirten Kamber, "Önümüzde kalan iki maçımız var. Ligin ilk yarısını kayıpsız tamamlamayı hedefliyoruz. Henüz bir şey bitmiş değil.  Elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Karşıyaka Efeler Spor Futbol Spor Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title