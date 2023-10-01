Efeler 09 Spor, Eynesil Belediyespor ile berabere kaldı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta oynanan maçta Efeler 09 Spor, evinde Eynesil Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı. Efeler 09 Spor, maçın 32'nci dakikasında Tugay'ın golüyle öne geçti ancak Eynesil Belediyespor, 90'ıncı dakikada penaltıdan bulduğu golle beraberliği sağladı. Bu sonuçla Efeler 09 Spor puanını 8'e, Eynesil Belediyespor ise 1'e çıkardı.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta oynadığı ilk 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Efeler 09 Spor, evinde Eynesil Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.

Efeler 09, maçın 32'nci dakikasında Tugay ile 1-0'ı buldu ve ilk yarıyı bu skorla bitirdi. Maçın 90'ıncı dakikasında konuk Eynesil Belediyespor penaltı kazandı. Topun başına geçen Erçağ penaltı atışını ağlara yolladı: 1-1. Bu skorun ardından Efeler 09 Spor puanını 8'e, Eynesil Belediyespor ise 1'e çıkardı.