Efeler 09 SFK, Turgutluspor'a 3-2 mağlup oldu
TFF 3. Lig 2. Grup 22. hafta mücadelesinde Efeler 09 SFK, evinde karşılaştığı Turgutluspor'a 3-2 mağlup oldu. Maçta Tayyip Mevlüt Kaya ve Uğur Çetinkaya'nın attığı goller Efeler 09 SFK'ya galibiyet getiremedi.
TFF 3. Lig 2. Grup 22. hafta mücadelesinde Efeler 09 SFK, evinde karşılaştığı Turgutluspor'a 3-2 mağlup oldu.
Hakemler: Seyfettin Alper Yılmaz, Berkay Salman, Ömer Okumuş
Efeler 09 SFK: Kemal Mert, Berkan, Enescan (Ömer dk. 80), Furkan K., Alpay (Uğur dk. 46), Sabutay Alper, Enis (Murat dk. 46), Polat (Enver Abdullah dk. 58), Burak, Hakan Can, Tayyip Mevlüt (Furkan Ç. dk. 80)
Turgutluspor: Zekeriya, Emre, Mert, Tolga, Hakkı İsmet, Mustafa (Feyzullah Şahin dk. 89), Hamit (Ozan dk. 70), Recep (Mustafa dk. 89), Alperen (Cihan dk. 36), Uğur (Halilcan dk. 89), Taha
Goller: Tayyip Mevlüt Kaya (dk. 44), Uğur Çetinkaya (dk. 90+9) (Efeler 09 SFK), Tolga Cevher (dk. 4 ve 9), Hamit Bayraktar (dk. 42) (Turgutluspor)
Sarı kartlar: Sabutay Alper Bayülken, Burak Özbakır (Efeler 09 SFK), Mustafa Yılmaz (Turgutluspor) - AYDIN