Üye Girişi
Haberler

Efeler 09 SFK, Turgutluspor'a 3-2 mağlup oldu

Güncelleme:

TFF 3. Lig 2. Grup 22. hafta mücadelesinde Efeler 09 SFK, evinde karşılaştığı Turgutluspor'a 3-2 mağlup oldu. Maçta Tayyip Mevlüt Kaya ve Uğur Çetinkaya'nın attığı goller Efeler 09 SFK'ya galibiyet getiremedi.

TFF 3. Lig 2. Grup 22. hafta mücadelesinde Efeler 09 SFK, evinde karşılaştığı Turgutluspor'a 3-2 mağlup oldu.

Hakemler: Seyfettin Alper Yılmaz, Berkay Salman, Ömer Okumuş

Efeler 09 SFK: Kemal Mert, Berkan, Enescan (Ömer dk. 80), Furkan K., Alpay (Uğur dk. 46), Sabutay Alper, Enis (Murat dk. 46), Polat (Enver Abdullah dk. 58), Burak, Hakan Can, Tayyip Mevlüt (Furkan Ç. dk. 80)

Turgutluspor: Zekeriya, Emre, Mert, Tolga, Hakkı İsmet, Mustafa (Feyzullah Şahin dk. 89), Hamit (Ozan dk. 70), Recep (Mustafa dk. 89), Alperen (Cihan dk. 36), Uğur (Halilcan dk. 89), Taha

Goller: Tayyip Mevlüt Kaya (dk. 44), Uğur Çetinkaya (dk. 90+9) (Efeler 09 SFK), Tolga Cevher (dk. 4 ve 9), Hamit Bayraktar (dk. 42) (Turgutluspor)

Sarı kartlar: Sabutay Alper Bayülken, Burak Özbakır (Efeler 09 SFK), Mustafa Yılmaz (Turgutluspor) - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Uğur Çetinkaya Turgutluspor Mevlüt Kaya Efeler Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU? Az önce Malatya'da ne kadar, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 3 Mart Pazar Malatya deprem! Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm yayınlanacak mı? 3 Mart Pazar Survivor yeni bölüm! Muğla Belediye başkanı hangi partiden? Muğla Belediye başkanı kimdir, hangi partiden seçilmiştir? GALATASARAY - BEŞİKTAŞ ŞİFRELİ Mİ OLACAK? Galatasaray - Beşiktaş maçı nereden, hangi kanaldan şifresiz izlenir? GÖZTEPE – BOLUSPOR CANLI: Göztepe – Boluspor maçı nereden, nasıl izlenir? Göztepe Boluspor canlı yayın linki! Blackpink dağıldı mı? Blackpink grubu dağılacak mı iddiaları doğru mu? İddialar ve Gerçekler Göztepe - Boluspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Göztepe - Boluspor maçı nereden izlenir? Villarreal - Granada maçı hangi kanalda, saat kaçta? Villarreal - Granada maçı nereden izlenir? Necip Topuz kimdir? MHP Adana Karataş Belediye Başkan Adayı Necip Topuz kaç yaşında, nereli? YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 4 Mart Pazartesi okul var mı, tatil edildi mi? Bekir Şimşek kimdir? MHP Adana Karaisalı Belediye Başkan Adayı Bekir Şimşek kaç yaşında, nereli? OKULLARIN KAPANMASINA KAÇ GÜN KALDI (SAYAÇ)? 3 Mart Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? 3 MART BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Ahmet Şener kimdir? MHP Adana Feke Çukurova Belediye Başkan Adayı Ahmet Şener kaç yaşında, nereli? Firdevs Cingözler kimdir? MHP Çukurova Belediye Başkan Adayı Firdevs Cingözler kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title