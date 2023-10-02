Efeler 09 SFK, Eynesil Belediyespor karşısında liderliği son dakikada kaçırdı
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Efeler 09 SFK, Eynesil Belediyespor karşısında son dakikada yediği golle liderlik fırsatını kaçırdı.
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezonun flaş ekiplerinden Efeler 09 SFK, evinde Eynesil Belediyespor önünde galibiyet ve grup liderliğini uzatmanın son dakikasında kaçırdı. Maçta son anlara 1-0 önde giren Aydın ekibi 90+5'te beraberlik golünü ağlarında gördü. Grupta 4 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlikle 8 puana ulaşan Efeler, 10 puana ulaşarak lider olma fırsatını tepti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor