TFF 3.Lig 2.Grup'ta mücadele eden Efeler 09 SFK, Turgutluspor karşısında 2-1 galip geldi. Maçta geriye düşen ekip, Enescan Özdemir ve Hakan Can Durdu'nun golleriyle galibiyete ulaştı.

Efeler 09 SFK, deplasmanda Turgutluspor'u mağlup etti

TFF 3.Lig 2.Grup'ta mücadele eden Efeler 09 SFK, 7.hafta karşılaşmasında deplasmanda Turgutluspor'u 2-1 mağlup etti.

Efeler 09 SFK, karşılaşmanın 57.dakikasinda kalesinde penaltıdan gördüğü golle 1-0 geriye düştü. Bu gole 65.dakikada Enescan Özdemir'in golüyle karşılık veren yeliş-beyazlı ekip durumu eşitledi. 1-1. 68. dakikada Mert Efe kaleciyle karşıya kaldı. Rakip kaleci topu ceza sahası dışında eliyle müdahale edince direkt kırmızı kartla oyundan atıldı. Bu dakikadan sonra Efeler 09 SFK ataklarını sıklaştırdı ve aradığı golü 90+3'te Hakan Can Durdu'nun golüyle bularak sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Deplasmandan 3 puan dönen Efeler 09 SFK puanını 15 yaparak zirve takibini sürdürdü. - AYDIN