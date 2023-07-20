Efeler 09 SFK, Deniz Karadeniz'i transfer etti

TFF 3'üncü Lig takımlarından Efeler 09 SFK, orta saha oyuncusu Deniz Karadeniz'i transfer etti. Deniz Karadeniz, daha önce birçok farklı takımda forma giydi ve 3'üncü Lig'de 150 maçta 11 gol attı.