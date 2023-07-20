Efeler 09 SFK, Deniz Karadeniz'i transfer etti
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TFF 3'üncü Lig takımlarından Efeler 09 SFK, orta saha oyuncusu Deniz Karadeniz'i transfer etti. Deniz Karadeniz, daha önce birçok farklı takımda forma giydi ve 3'üncü Lig'de 150 maçta 11 gol attı.
TFF 3'üncü Lig'de transferde gaza basan Efeler 09 SFK, geçen sezon Manavgat Belediyespor'da oynayan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Deniz Karadeniz'i renklerine bağladı. Futbola Akçaabat Sebatspor'da başlayan tecrübeli oyuncu, İstanbulspor'da profesyonel oldu. Daha sonra sırasıyla TKİ Tavşanlı Linyitspor, Payasspor, Osmaniyespor FK, Mardin 1969 Spor, Isparta Emrespor, Sökespor ve son olarak Manavgat Belediyespor takımlarında forma giyen Deniz, 3'üncü Lig'de 150 maçta 11 gol attı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor