Efe Bayram Sakatlandı, Cafer Kirkit Kadroya Dahil Edildi

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Türkiye Voleybol Federasyonu, Ukrayna ile oynanan maçta sakatlanan Efe Bayram'ın durumu hakkında bilgi verdi. Efe'nin yerine Cafer Kirkit turnuva kadrosuna dahil edildi.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Ukrayna ile oynanan maçta sakatlanan milli voleybolcu Efe Bayram'ın, sol ayak bileğinde burkulmaya bağlı lateral malleol çevresinde ödem ve ağrı tespit edildiğini açıkladı. Efe'nin yerine Cafer Kirkit'in kadroya dahil edildiği ifade edildi.

TVF'nin resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Voleybol Milletler Ligi ikinci haftasında Ukrayna ile oynanan karşılaşma sırasında yaşanan bir pozisyon sonrası oyuncumuz Efe Bayram sakatlanmıştır. Sağlık ekibimiz tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından, Efe Bayram'ın sol ayak bileğinde burkulmaya bağlı lateral malleol çevresinde ödem ve ağrı tespit edilmiştir. Oyuncumuzun durumu, çekilecek MR sonucuna göre detaylı şekilde değerlendirilecek ve tedavi süreci bu doğrultuda şekillendirilecektir. Efe Bayram'ın yerine, Cafer Kirkit turnuva kadrosuna dahil edilmiştir" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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