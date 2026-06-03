Edremit Özel Olimpiyatlara ev sahipliği yapacak

Özel Olimpiyatlar Türkiye Yerel Proje Sorumlusu Hikmet Ercan, Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Esmen'i makamında ziyaret ederek, 23 Haziran 2026 tarihinde Edremit'te gerçekleştirilecek olan "Özel Olimpiyatlar Türkiye Edremit Oyunları" hakkında bilgi verdi.

Ziyarette, özel eğitim gereksinimi olan bireylerin spor yoluyla sosyal yaşama katılımlarını desteklemeyi amaçlayan organizasyonun kapsamı ve katılım süreci ele alındı. Özel Olimpiyatlar Türkiye Yerel Proje Sorumlusu Hikmet Ercan, atletizm, bocce, karma basketbol ve masa tenisi branşlarında düzenlenecek oyunların özel sporcuların gelişimine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Esmen ise özel gereksinimli öğrencilerin gelişimini destekleyen bu tür faaliyetleri önemsediklerini belirterek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti ve oyunların başarılı geçmesi temennisinde bulundub. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı