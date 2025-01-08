Edremit Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencileri Taekwondo'da Başarı Elde Etti

Edremit Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Fatma Zehra Girgin, Taekwondo İl Müsabakalarında il birincisi olarak bölge finallerine katılmaya hak kazanırken, Zeynep Reyya Girgin ise il ikincisi olarak aynı başarıyı elde etti.

Başarılarıyla büyük gurur kaynağı olan öğrenciler, Edremit'in spor alanındaki yetenekli gençlerini bir kez daha gözler önüne serdi. Edremit Anadolu İmam Hatip Lisesi yönetimi ve öğretmenleri, öğrencilerini tebrik ederek, bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür etti. - BALIKESİR